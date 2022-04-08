В Заполярье началась командно-штабная тренировка с авиацией и войсками ПВО Северного флота. Тренировка проводится в соответствии с Планом подготовки Северного флота на 2022 год. Данное мероприятие является одним из элементов комплексной итоговой проверки объединения ВВС и ПВО Северного флота за зимний период обучения, стартовавшей в начале недели.

В ходе командно-штабной тренировки будет оцениваться уровень подготовки и готовности командования объединения к управлению авиацией и войсками ПВО в условиях возникновения кризисных ситуаций, слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике, способность командиров и штабов планировать применение авиации и войск ПВО и управлять ими при решении задач по предназначению.

Тренировка пройдёт в два этапа в течение нескольких дней.

В ходе первого этапа предусматривается отработка вопросов управления развёртыванием авиации и войск ПВО в составе Арктической экспедиционной группировки сил (войск) Северного флота для обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации.

В ходе второго этапа планируется отработка вопросов управления авиацией и подразделениями ПВО при выполнении ими задач по прикрытию с воздуха боевых кораблей и судов обеспечения, а также береговых войск, организации противовоздушной обороны объектов флота и гражданской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к участию в тренировке привлекается до 1500 человек, около 70 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 10 кораблей и судов обеспечения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12416445@egNews