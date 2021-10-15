В Заполярье начали регистрировать объекты по «гаражной амнистии»

С 1 сентября стартовала реализация федерального закона от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«За прошедший месяц 28 северян воспользовались «гаражной амнистией» и оформили свои права на гаражи в упрощенном порядке», - сообщила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управлении Росреестра по Мурманской области Елена Престинская.

Немалая роль в реализации мероприятий по «гаражной амнистии» отведена и кадастровому инженеру. Именно он осуществляет подготовку технической документации на гараж и земельный участок под ним, которая и является основанием для осуществления кадастрового учета таких объектов.

«В целях подготовки документации осуществляется обследование объекта недвижимости, его замеры, подготовка схемы расположения земельного участка. Надо отметить, что именно кадастровый инженер является лицом, у которого есть специальные знания, поэтому он точно знает, как именно подготовить эти документы», - рассказал директор ООО «ГЕО» кадастровый инженер Александр Ярец.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, «гаражная амнистия» подразумевает упрощенное оформление в собственность гаражей, являющихся капитальными строениями, возведенных до 30 декабря 2004 года и расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.