В Заполярье начинаются мероприятия международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее»

С 22 марта по 30 апреля в Мурманской области пройдут мероприятия международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее». Их участниками станут более 50 учеников 6-11-х классов из Мурманска, Кировска, Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, Североморска, ЗАТО Александровск, а также Ковдорского, Кандалакшского и Кольского районов.

С ближайшего понедельника начнутся предварительные консультации участников. Церемония открытия форума состоится 29 марта в формате видеотрансляции.

С 29 марта по 3 апреля на платформе «Zoom» пройдёт защита проектов на Российской молодёжной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее». Она является финалом Национального соревнования молодых учёных Европейского Союза - в ней участвуют лауреаты региональных и российских научных мероприятий, победители открытого конкурса исследовательских проектов. Мурманскую область на выставке представят школьники Елизавета Рыбакова и Диана Полюхович из Мурманска, Даниил Лукичев из Гаджиево, Иван Маркив из Ковдора.

С 5 по 18 апреля на платформе «Zoom» состоятся онлайн-заседания научных секций конференции форума, с 19 по 30 апреля - дистанционное награждение на секциях.

Торжественная церемония награждения победителей в главных номинациях форума пройдет в мае в формате видеотрансляции. Список российских участников, отобранных для участия в международных секциях форума, где им предстоит защищать свою работу на английском языке, будет объявлен 6 апреля.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, форум обладает высоким международным авторитетом и имеет официальный статус Национального этапа Соревнования молодых учёных Европейского Союза. Высокий уровень реализации программы «Шаг в будущее» отмечен премией Президента РФ в области образования.