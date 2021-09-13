В Заполярье обновляется парк машин скорой помощи и школьных автобусов

При поддержке федерального правительства в Мурманской области в ближайшее время будет существенно обновлён парк машин скорой помощи и школьных автобусов, сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках оперативного совещания.

«Мы получаем 22 новые машины скорой помощи – 19 класса B, три класса С, и девять новых школьных автобусов вместимостью от 13 до 31 человека. Соответствующее решение федерального правительства принято в отношении нашей заявки», – подчеркнул глава региона.

Губернатор дал поручение профильным ведомствам в ближайшее время завершить все необходимые процедуры, чтобы техника поступила в область максимально быстро, сообщает региональное Министерство информационной политики.