В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2

21 ноября на Кольской АЭС состоялась стратегическая сессия «Влияние проекта строительства Кольской АЭС-2 на развитие Мурманской области», которая прошла в рамках XIV Международной горнопромышленной конференции «Баренц-арктическое экономическое партнёрство — взгляд в будущее» (МГПК БАЭП -2025).

Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Мурманской области. На сессии присутствовали представители всех заинтересованных сторон: генеральный подрядчик и проектировщик будущей АЭС, крупные компании, учебные заведения, правительство Мурманской области. Встреча в таком расширенном формате позволит наладить эффективное взаимодействие различных участников реализации проекта, который станет одним из самых экономически значимых проектов в Мурманской области на ближайшие 10 лет.

Участники встречи обсудили ключевые аспекты подготовки к сооружению Кольской АЭС-2, рассмотрели планы реализации проекта, включая предварительные этапы и необходимые ресурсы. Особое внимание на сессии уделили промышленному потенциалу Мурманской области, региональным кадровым ресурсам и специфике строительства индустриальных объектов.

«Сооружение Кольской АЭС-2 — мощнейший импульс для развития всего арктического региона. Это новые возможности и рабочие места, стимул для развития смежных отраслей и инфраструктуры, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое развитие региона на долгие годы вперёд. Однако, вместе с огромными перспективами, строительство и эксплуатация такого масштабного объекта накладывает и колоссальную ответственность, которая требует высочайшего профессионализма. Кольские атомщики готовы принять этот вызов», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Все выработанные в ходе стратегической сессии предложения войдут в резолюцию конференции «МГПК «БАЭП-2025», как подтверждение намерений сотрудничества всех заинтересованных сторон в эффективной реализации проекта по строительству Кольской АЭС-2.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.