В Заполярье открывается киношкола «Печенгафильм». Ее организатор – творческое объединение «Нордфильм». Проект поддержали Центр социального развития Печенгского района «Вторая школа» и Союз кинематографистов Российской Федерации. Ведущим школы стал известный мурманский режиссёр и журналист, один из организаторов международного кинофестиваля «Северный Характер» Юрий Ерофеев.

«В ближайшие 5 месяцев слушатели «Печенгафильма» в формате офлайн и онлайн прослушают курсы «Сценарное мастерство», «Режиссёр фильма», «Операторское искусство», «Монтаж и постпродакшн». Полученные теоретические знания закрепят на практике: будут писать сценарии, снимать материалы, делать презентации, монтировать ролики», – говорит о киношколе Юрий Ерофеев.

Профессиональным мастерством со слушателями школы поделятся ведущие кинематографисты России: сценарист и драматург Любовь Шаханова; оператор и монтажёр Сергей Пашков, кинорежиссёр, продюсер, директор продакшн студии «Мейнстрим» Никита Чисников. Своё участие в работе киношколы подтвердил создатель культовых отечественных лент «Экипаж», «Легенда 17» кинорежиссёр Николай Лебедев. Встреча с деятелями кино состоится в феврале.

Знаковым событием киношколы станет питчинг, на котором эксперты отберут 3 заявки на создание короткометражных фильмов. Под руководством наставников будут созданы фильмы на социальную тематику, премьерный показ которых состоится на международном фестивале «Северный Характер».

Организаторы приглашают жителей Печенгского района стать учениками Киношколы. По итогам собеседования будет отобрано 16 человек. Участие в проекте бесплатное. Заявку на участие можно заполнить на сайте Центра социального развития Печенгского района «Вторая школа».

Напомним, в Мурманской области работает масштабная система государственной поддержки киноиндустрии: учреждён региональный центр развития кинопроизводства, действует система рибейтов – субсидий из областного бюджета, компенсирующих часть понесенных затрат на съемки в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, творческое объединение «Нордфильм» – сообщество кинематографистов, проживающих и активно снимающих в Мурманской области. В своих фильмах режиссёры обращаются к теме Севера, истории его освоения и уникальной природы, важности её сохранения. Герои картин – люди, живущие в суровых климатических условиях и проявляющие лучшие человеческие качества: отзывчивость, искренность, готовность прийти на помощь нуждающимся.