В Заполярье подведены итоги спортивного сезона 2020/2021 годов

В заполярной столице состоялась церемония чествования спортсменов и тренеров Мурманской области по результатам международных соревнований, чемпионатов и первенств России, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятий в спортивном сезоне 2020/2021 годов. В торжественном мероприятии приняли участие и.о. министра спорта региона Светлана Наумова, депутаты Мурманской областной Думы Лариса Круглова и Игорь Найденов.

В спортивном сезоне 2020/2021 копилку Мурманской области пополнили 95 медалей по 19 видам спорта: 30 медалей за первое место; 34 медали – за второе и 31 медаль – за третье.

Знаки и удостоверения «Мастер спорта России» вручены Ксении Макаровой (спорт глухих), Александру Кирченкову, Илье Коледюку, Вадиму Масленко (восточное боевое единоборство).

Знак и удостоверение «Спортивный судья всероссийской категории» по лыжным гонкам - Марии Мартьяновой.

Как сообщает региональное Министерство спорта, все участники церемонии получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.