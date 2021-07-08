В Заполярье прибыл самолёт в ливрее «Мурманск – столица Арктики»

Вчера в аэропорту Мурманск состоялась торжественная встреча рейса авиакомпании «Победа» с новой ливреей воздушного судна «Мурманск – столица Арктики». В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Мурманск – столица Арктики, это уже признанный факт. И теперь этот тезис ещё и на самолёте авиакомпании «Победа». И, конечно, это продвижение нашего региона, нашего города-героя и арктического туризма. Это важный элемент продвижения нашей Мурманской области не только на территории страны, но и за её пределами. Самолёт получился достаточно изящным, на фюзеляже представлены и наши горы, и млекопитающие, и море. Всё получилось очень стильно», – отметил Андрей Чибис.

Авиакомпания «Победа» и ПАО «Аэропорт Мурманск» забрендировали фюзеляж воздушного судна при поддержке регионального правительства в рамках проекта, направленного на популяризацию Мурманской области как привлекательного туристического направления. Главной особенностью тематической ливреи стали изображённые на фюзеляже нерпа и форель – яркие представители фауны региона. Также на бортах самолёта представлен слоган «Мурманск – столица Арктики».

По словам генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, Мурманская область обладает огромным туристическим потенциалом. В 2021 году лоукостер планирует перевезти через аэропорт Мурманска более 130 тысяч клиентов, что на 30% больше, чем годом ранее. Сегодня на тематическом лайнере в Мурманскую области уже прилетели тревел-блогеры и журналисты, для которых региональным комитетом по туризму подготовлена специальная программа «Полярный день».

Участие в разработке эскизных проектов для брендирования лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» принимали специалисты министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и Центра городского развития.

Окраска тематического самолёта выполнена по технологии «База-Лак», которая на 2% повышает топливную эффективность воздушного судна за счёт уникальной связующей структуры краски. Она позволяет обеспечить идеально гладкую поверхность фюзеляжа. Кроме экономических преимуществ, выбранная технология также экологична: во время производства краски не используются вредные соединения хрома, а повышение топливной эффективности приводит к заметному сокращению выбросов остатков сгорания и углекислого газа в атмосферу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Победа» начала летать в Мурманск 27 октября 2019 года. С этого времени в аэропорт Мурманска выполнено более 1000 разворотных рейсов и перевезено более 200 тысяч пассажиров.

Лайнер с новой ливреей воздушного судна «Мурманск – столица Арктики» стал третьим самолётом авиакомпании, брендированным для продвижения туризма в различных регионах России. По маршрутной сети «Победы» уже выполняют рейсы самолёты с ливреями, посвящёнными Ставропольскому краю и Калининградской области.