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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.23 13:30

В Заполярье продолжается государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства

В 2023 году в Мурманской области проводится государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест. В регионе предстоит оценить более 580 тысяч объектов капитального строительства.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, исполнителем работ является ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области». Массовая оценка объектов капитального строительства проводится по состоянию на 1 января 2023 года, но её результаты будут применяться для целей налогообложения с 1 января 2024 года.

Для правообладателей объектов недвижимости важно не пропустить этап ознакомления с проектом отчета по окончании работ по массовой оценке. Проект отчета будет размещен на официальном сайте Имущественной казны (ikmo51.ru), а также на сайте Росреестра в информационном ресурсе «Фонд данных государственной кадастровой оценки» (раздел «Услуги и сервисы – Сервисы – Фонд данных государственной кадастровой оценки»). Размещение проекта отчёта планируется в августе 2023 года. На этом этапе в течение 30 календарных дней можно представить замечания к проекту отчета, в том числе по определению кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости.

«По истечении срока подачи замечаний граждане не лишаются права на пересмотр кадастровой стоимости своих объектов недвижимости в досудебном порядке. По закону после утверждения результатов государственной кадастровой оценки правообладатели недвижимости могут подать обращение об исправлении ошибок непосредственно в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» и получить разъяснения о порядке расчета кадастровой стоимости», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В информационном ресурсе «Фонд данных государственной кадастровой оценки» на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru можно также отслеживать изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости по результатам государственной кадастровой оценки. Для поиска достаточно ввести кадастровый номер интересующего объекта.

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