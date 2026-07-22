В Заполярье продолжается масштабная работа по планомерному улучшению качества и доступности медицинской помощи

В настоящее время особое внимание уделяется превентивной медицине — внедрению современных диагностических подходов, которые позволяют не просто лечить уже существующие недуги, но и эффективно предотвращать их появление.

«Мурманская область активно включается в перезагрузку Центров здоровья, главная задача которой предотвращение и раннее выявление заболеваний. По итогам прошедшего форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» и общения с вице-премьером Татьяной Голиковой, в рамках исполнения указа Президента России, нам дана чёткая установка развивать новую модель охраны здоровья: укреплять здоровье граждан и не допускать последствий преждевременного старения. То есть, мы будем делать, в том числе, акцент на том, чтобы сохранять здоровье людей и профилактировать возможные заболевания не на стадии риска, а значительно раньше», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На базе Мурманского областного медицинского центра действующий Центр здоровья ждет полная перезагрузка. В обновленном формате специалисты начнут оценивать биологический возраст пациентов и давать расширенные рекомендации по корректировке образа жизни. В частности, МОМЦ внедрит отечественный диагностический комплекс «АнгиоСкан», предназначенный для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Главный плюс такого оборудования в том, что оно «видит» проблему задолго до того, как у человека начнёт повышаться давление или появятся первые недомогания. Аппарат замечает угрозу ещё на уровне мелких функциональных нарушений. Внедрение этого комплекса завершится до конца текущего года, о возможности пройти обследование будет сообщено дополнительно.

Помимо этого, в Мурманске планируется установить три инновационных аппарата «GigaDoc». Этот мультимодальный ассистент считывает физиологические характеристики, которые могут сигнализировать о скрытых сбоях в работе организма. Анализируя данные и снимки, «GigaDoc» способен распознавать возраст, пульс, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма, а также выявлять риски развития диабета второго типа и других возможных патологий.

Предупреждение заболеваний всегда намного эффективнее их лечения. Раннее выявление рисков позволяет отсрочить развитие болезней, сохранить когнитивное здоровье и поддержать высокий эмоциональный фон.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря такой диагностике врачи смогут вовремя скорректировать образ жизни пациента, подобрать правильное питание и назначить эффективную профилактику. Эта работа стала важным этапом развития проекта «Здоровый Север», цель которого помочь жителям нашего региона сохранить здоровье, ясный ум и высокую активность на долгие годы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571460/#&gid=1&pid=1