ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ ТОРМОЗИТ ВЕЧЕРОМ И ЧТО ПРОИСХОДИТ С СЕТЬЮ ПРОВАЙДЕРАКоманда «Аллергодесанта+» осмотрела более 100 пациентов в Умбе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 12:30

В Заполярье продолжается масштабная работа по планомерному улучшению качества и доступности медицинской помощи

В настоящее время особое внимание уделяется превентивной медицине — внедрению современных диагностических подходов, которые позволяют не просто лечить уже существующие недуги, но и эффективно предотвращать их появление.

«Мурманская область активно включается в перезагрузку Центров здоровья, главная задача которой предотвращение и раннее выявление заболеваний. По итогам прошедшего форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» и общения с вице-премьером Татьяной Голиковой, в рамках исполнения указа Президента России, нам дана чёткая установка развивать новую модель охраны здоровья: укреплять здоровье граждан и не допускать последствий преждевременного старения. То есть, мы будем делать, в том числе, акцент на том, чтобы сохранять здоровье людей и профилактировать возможные заболевания не на стадии риска, а значительно раньше», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На базе Мурманского областного медицинского центра действующий Центр здоровья ждет полная перезагрузка. В обновленном формате специалисты начнут оценивать биологический возраст пациентов и давать расширенные рекомендации по корректировке образа жизни. В частности, МОМЦ внедрит отечественный диагностический комплекс «АнгиоСкан», предназначенный для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Главный плюс такого оборудования в том, что оно «видит» проблему задолго до того, как у человека начнёт повышаться давление или появятся первые недомогания. Аппарат замечает угрозу ещё на уровне мелких функциональных нарушений. Внедрение этого комплекса завершится до конца текущего года, о возможности пройти обследование будет сообщено дополнительно.

Помимо этого, в Мурманске планируется установить три инновационных аппарата «GigaDoc». Этот мультимодальный ассистент считывает физиологические характеристики, которые могут сигнализировать о скрытых сбоях в работе организма. Анализируя данные и снимки, «GigaDoc» способен распознавать возраст, пульс, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма, а также выявлять риски развития диабета второго типа и других возможных патологий.

Предупреждение заболеваний всегда намного эффективнее их лечения. Раннее выявление рисков позволяет отсрочить развитие болезней, сохранить когнитивное здоровье и поддержать высокий эмоциональный фон.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря такой диагностике врачи смогут вовремя скорректировать образ жизни пациента, подобрать правильное питание и назначить эффективную профилактику. Эта работа стала важным этапом развития проекта «Здоровый Север», цель которого помочь жителям нашего региона сохранить здоровье, ясный ум и высокую активность на долгие годы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571460/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 15 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор начал замену контейнеров в Кировске и Апатитах-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять