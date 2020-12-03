В Заполярье продолжается образовательный проект «Арктическое кино: Перезагрузка»

Региональный образовательный проект «Арктическое кино: Перезагрузка» продолжается – уже больше месяца проходят лекции и мастер-классы, которые позволят расширить компетенции в сфере кинопроизводства перед главным событием проекта. Им станет конкурсный киномарафон «Снять за 72 часа».

Очередной семинар запланирован на 3 декабря. В 19.00 на площадке проекта в прямом эфире пройдет лекция «Кино: создание настроения и атмосферы светом». Перед зрителями выступит Дмитрий Синицын – художник по свету и мастер курса операторов Института театра, кино и телевидения (ИТКиТ). Мастер-класс будет интересен как опытным операторам, так и тем, кто только мечтает погрузиться в мир большого кино.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Арктическое кино: Перезагрузка» – это проект для всех, кто стремится связать свою жизнь с киноиндустрией. По словам организаторов, проект дает азы творческих профессий, востребованных в киноиндустрии, развивает навыки восприятия и анализа аудиовизуального материала, ведения дискуссии, повышает уровень культурного развития. Спикеры – признанные мастера сферы кино: продюсеры, операторы, режиссеры и другие специалисты.

В этом году проект стал победителем конкурса грантов регионального Минкульта на реализацию проектов в области культуры и искусства среди некоммерческих организаций.

Подробности в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».