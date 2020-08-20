В Заполярье продолжается реализация нацпроекта «Культура»

В Мурманской области продолжается реализация нацпроекта «Культура», в рамках которого в муниципальных учреждениях культуры формируется новая комфортная и современная досуговая среда.

Как сообщает региональное Министерство культуры, например, в Кировске в рамках реализации нацпроекта «Культура» идёт завершение ремонтных работ в классах хореографии Детской школы искусств им. А.С. Розанова. К началу 2020-2021 учебного года в ДШИ им. А.С. Розанова отремонтированы два класса для хореографических занятий. Также обновлены и раздевалки, в которых проведен косметический ремонт. В прошлом году для этих учебных помещений было приобретено оборудование: поручни и гимнастические коврики, а нынешним летом – компактное электропианино. Светлые классы с большими зеркалами ждут своих учеников и создают праздничное настроение.

В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Культура» за счет федерального финансирования проводятся работы по созданию модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки. В помещениях библиотеки проведен текущий ремонт, выполнена перепланировка помещений, выровнены полы, произведена замена электропроводки, системы водоснабжения, завершены отделочные работы, осуществляется поставка, сборка и установка офисного и компьютерного оборудования, книжной продукции, специализированной и мягкой мебели для организации внутреннего пространства, что создаст более комфортные условия пребывания и обслуживания юных читателей и их родителей. Открытие модельной библиотеки состоится в преддверии Дня города Мурманска.

Создание модельной библиотеки проходит и в Центральной детской библиотеке города Мончегорска в рамках нацпроекта «Культура». Библиотека проводит работы по благоустройству Литературного парка на территории планируемой к открытию в сентябре модельной библиотеки – покраска сцены и скамеек, ограждение на центральной аллее, металлических спортивных сооружений. Будет отреставрирован декоративный сказочный домик у входа в библиотеку.

Также в городе Мончегорске продолжается реализация проекта «Виртуальный концертный зал», который будет создан в Мончегорском городском Центре культуры. Уже в сентябре жители города смогут посетить виртуальные концерты ведущих музыкальных академических коллективов.

Мы будем дальше держать в курсе событий о том, как благоустраиваются региональные учреждения культуры.