В Заполярье продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В Мурманской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. С 12 января по 22 февраля школьники проверят свои знания по 21 общеобразовательному предмету. На днях были подведены итоги олимпиады по ОБЖ и химии, состоялся региональный этап олимпиады по физике.

Победителями регионального этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, который состоялся на базе центра «Лапландия», признаны трое учеников 9-11 классов из ЗАТО Видяево. Призерами стали десять школьников из ЗАТО Видяево и Мурманска. Всего в олимпиаде по ОБЖ приняли участие 46 обучающихся из ЗАТО Видяево, Александровск и Североморск, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорь, Ловозерского района. Старшеклассники выполняли теоретические и практические задания, преодолевали водную преграду, проводили спасательные работы на воде и на пожаре, искали объекты по азимуту, оказывали первую помощь пострадавшему, производили неполную сборку-разборку оружия и стрельбу по мишеням с расстояния 10 метров.

Региональный этап всероссийcкой олимпиады школьников по химии для учащихся 9-11 классов проходил на площадке Мурманского государственного технического университета. Школьники из ЗАТО Североморск, Видяево и Заозерск, Мурманска, Полярных Зорь, Кандалакшского и Ловозерского районов (всего 21 человек) решали олимпиадные задачи и выполняли лабораторные задания, для которых требовались углубленные знания химии. Победителем стал одиннадцатиклассник из Мурманска, призерами – четверо учащихся 9 и 10 классов из Мурманска и Кандалакши.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике принял участие 21 учащийся из ЗАТО Видяево и Североморск, Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Ловозерского и Терского районов. 23 января ребята проверили свои теоретические знания, а 25 января выполнили практические задания второго тура.

Кроме того, для учеников 7-8-х классов состоялся региональный этап олимпиады имени Дж. К. Максвелла. Задания теоретического и практического тура выполняли 24 школьника из ЗАТО Александровск, Североморск и Видяево, Апатитов, Мурманска, Полярных Зорь, Печенгского, Ловозерского и Терского районов, Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Сегодня, 27 января, на портале «Одаренные дети» состоится разбор заданий и показ работ участников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают участие ребята, ставшие победителями и призерами муниципального этапа в 2020 году и набравшие необходимое количество баллов.

В этом году площадками для проведения регионального этапа олимпиады стали общеобразовательные организации региона, в которых обучаются его участники, а также МГТУ и центр «Лапландия». Испытания олимпиады проходят в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Составлен график прихода учеников, чтобы избежать скопления людей в гардеробе. Проводится обязательная термометрия участников, обработка рук. Все сопровождающие также обязаны быть в масках.

Подробная информация о региональных этапах олимпиады размещена на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.