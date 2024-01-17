В Заполярье продолжается сбор помощи в рамках гуманитарной акции «Север помогает»

Бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана техника связи.

Для военнослужащих 61-й отдельной бригады морской пехоты закуплены ноутбук и рации, которые в рамках акции «Север помогает» уже отправлены на передовую.

«Благодарим сотрудников Центра специальной связи и информации ФСО России в Мурманской области за выделенные средства на закупку техники и всего необходимого бойцам. Ребята чувствуют поддержку тыла, а мы верим в нашу победу», – отметила Эвелина Макарова, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/bojcam-uchastvuyushim-v-specialnoj-voennoj-operacii-peredana-tehnika