Мурманская область. Арктика (16+)17.01.24 09:30
В Заполярье продолжается сбор помощи в рамках гуманитарной акции «Север помогает»
Бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана техника связи.
Для военнослужащих 61-й отдельной бригады морской пехоты закуплены ноутбук и рации, которые в рамках акции «Север помогает» уже отправлены на передовую.
«Благодарим сотрудников Центра специальной связи и информации ФСО России в Мурманской области за выделенные средства на закупку техники и всего необходимого бойцам. Ребята чувствуют поддержку тыла, а мы верим в нашу победу», – отметила Эвелина Макарова, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/bojcam-uchastvuyushim-v-specialnoj-voennoj-operacii-peredana-tehnika
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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