В Заполярье продолжаются рейды по соблюдению природоохранного законодательства

В Заполярье продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению природоохранного законодательства. В минувшие выходные природоохранные рейды прошли в Ловозерском, Кандалакшском и Кольском районах. Мероприятия проводили сотрудники министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и Регионального центра лесного и экологического контроля.

В ходе рейдов установлены три случая нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях регионального значения Мурманской области. Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа в сумме до 4 тысяч рублей.

Министерство напоминает: посетителям природных парков, заказников и памятников природы необходимо зарегистрировать своё посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области. Процедуру можно пройти на сайте ведомства в разделе «Сервисы» по ссылке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения». После регистрации на указанную электронную почту направят согласование посещения ООПТ в соответствии с представленными данными. Такое согласование необходимо распечатать и иметь при себе.