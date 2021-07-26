Доверия отечественным вакцинам больше даже у до сих пор не привившихся россиянВ Мурманской области продолжает снижаться численность населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 14:00

В Заполярье прогнозируют снижение цен на продукты

В Мурманской области рост цен на продукты ниже, чем в среднем по России. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Цены на продукты – очень важная тема, касающаяся наших людей. Будучи в Североморске, зашёл в магазин и лично пообщался с северянами по этому поводу, услышал их мнения, – отметил глава региона. – Понятно, что, к сожалению, в регионе рост цен есть, как и везде сейчас, но при этом меньше, чем в среднем по России. Если по стране показатель увеличился на 6%, то у нас в регионе на 4,3% с начала этого года».

Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов быть внимательными к таким важным вопросам, взять тему на контроль и еженедельно предоставлять отчёт о динамике изменения цен. При условии серьёзного роста стоимости продуктов совместно с владельцами торговых сетей будут вырабатываться определённые решения.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области еженедельно проводит мониторинг цен в локальных и сетевых магазинах во всех муниципалитетах. Всего наблюдается 52 товара, из них 31 – продовольственный, в 76 точках торговли.

«В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60 рублей, лук от 29 рублей», – отметила первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Пик цен на овощную продукцию в России ежегодно приходится на май или первые летние месяцы. Основная причина – истощение запасов урожая предыдущего года, отсутствие нового урожая, и, как следствие, переориентирование на импорт плодоовощей, у которых выше закупочная цена. В ближайшее время прогнозируется снижение цен.

По словам Татьяны Лящук, экспертное сообщество сетевого ритейла ожидает в ближайшее время снижения цен на плодоовощную продукцию: урожай прогнозируется хороший и, кроме того, с середины июня началось поступление нового урожая отечественных овощей, соответственно, закупочная цена снижается, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)6,50% годовых - Банк России повысил ключевую ставку-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 47 копеек, а доллар укрепился на 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Скоро выборы, или В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика