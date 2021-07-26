В Заполярье прогнозируют снижение цен на продукты

В Мурманской области рост цен на продукты ниже, чем в среднем по России. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Цены на продукты – очень важная тема, касающаяся наших людей. Будучи в Североморске, зашёл в магазин и лично пообщался с северянами по этому поводу, услышал их мнения, – отметил глава региона. – Понятно, что, к сожалению, в регионе рост цен есть, как и везде сейчас, но при этом меньше, чем в среднем по России. Если по стране показатель увеличился на 6%, то у нас в регионе на 4,3% с начала этого года».

Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов быть внимательными к таким важным вопросам, взять тему на контроль и еженедельно предоставлять отчёт о динамике изменения цен. При условии серьёзного роста стоимости продуктов совместно с владельцами торговых сетей будут вырабатываться определённые решения.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области еженедельно проводит мониторинг цен в локальных и сетевых магазинах во всех муниципалитетах. Всего наблюдается 52 товара, из них 31 – продовольственный, в 76 точках торговли.

«В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60 рублей, лук от 29 рублей», – отметила первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Пик цен на овощную продукцию в России ежегодно приходится на май или первые летние месяцы. Основная причина – истощение запасов урожая предыдущего года, отсутствие нового урожая, и, как следствие, переориентирование на импорт плодоовощей, у которых выше закупочная цена. В ближайшее время прогнозируется снижение цен.

По словам Татьяны Лящук, экспертное сообщество сетевого ритейла ожидает в ближайшее время снижения цен на плодоовощную продукцию: урожай прогнозируется хороший и, кроме того, с середины июня началось поступление нового урожая отечественных овощей, соответственно, закупочная цена снижается, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.