В Заполярье проходит информационная кампания, направленная на популяризацию знаний о работе ЖКХ региона

Первоклассники шестой мурманской гимназии посетили водозабор ГОУП «Мурманскводоканал» в Молочном. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании по популяризации профессии коммунального служащего.

Напомним, сегодня станция обслуживает часть населённых пунктов Кольского района, часть Октябрьского округа города Мурманска и весь Первомайский район. В это время года ее производительность в сутки составляет 23 тысячи кубометра, а за качеством воды следят современные датчики-анализаторы.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищного хозяйства, во время экскурсии учащиеся под руководством заместителя начальника цеха «Южные водопроводно-канализационные сооружения» Владимира Блинова побывали на станции первого и второго подъёма, блоке сооружений, где им показали барабанные сетки, насосы, а также рабочее место инженера, который следит за всеми технологическими процессами.

Ребята узнали обо всех стадиях забора воды из водоёма, её очистки, а также о том, каков путь появления воды в кранах многоквартирных домов.

«Одной из целей Министерства энергетики и жилищного хозяйства Мурманской области является повышение престижа профессии коммунального работника, популяризация знаний о работе ЖКХ. Мероприятия в рамках кампании, приуроченной к профессиональному празднику, пусть не прямо, а косвенно помогают приоткрыть перед детьми дверь в интереснейшую профессию сотрудника коммунальных служб», – рассказал первый заместитель министра Сергей Лупанский.

Фото: https://vk.com/vodokanal51?z=photo-91124872_457262895%2Fwall-91124872_68857