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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 13:30

В Заполярье проходят учения Росгвардии, на которых отрабатываются действия спецназа по освобождению захваченных террористами судов

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов наблюдал за ходом учения спецподразделений ведомства в морском порту Дудинка Красноярского края.

«Тренировка подразделений СОБР и войскового спецназа по отработке совместных действий при нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна стала одним из этапов тактико-специального учения войск национальной гвардии, направленного на совершенствование действий спецподразделений в Арктической зоне при осложнении обстановки на объектах повышенной опасности», — говорится в сообщении Росгвардии.

В соответствии с планом тренировки «группа террористов» проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. «Объектом посягательства «злоумышленников» стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили «заложников» из числа судовой команды», — отметили в Росгвардии. В штурме «захваченного» судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБР «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чечни. «Поставленную задачу по «освобождению заложников и нейтрализации преступников» участники специальной операции выполнили в полном объёме», — резюмировали в ведомстве.

По данным пресс-центра Росгвардии, на настоящий момент на Крайнем Севере войсками ведомства охраняются три объекта атомной энергетики, семь судов с ядерными установками, включая первую плавучую атомную станцию в Певеке, а также девять морских портов Северного морского пути, в которые разрешён заход судам атомного флота. Только в прошлом году в Арктической зоне на охраняемых подразделениями Росгвардии государственных объектах задержаны более 700 нарушителей пропускного режима.

Главнокомандующий особо подчеркнул, что обеспечение безопасности крупных инфраструктурных проектов – это комплексная задача, и её успешное выполнение зависит от слаженного и эффективного применения людских ресурсов, специальной и авиационной техники, а также высокого уровня координации межведомственного взаимодействия.

Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу спецназа Росгвардии и вручил участникам учения ведомственные награды. Кроме того, к награждению медалями «За содействие» и почетными грамотами директора Росгвардии представлены представители администрации заполярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и капитаны трех судов Мурманского транспортного филиала этой компании.

Учение Росгвардии в Арктике продолжается. Спецназовцам предстоит преодолеть почти 2 тысячи километров на снегоходах и багги в аэропорт Диксон с целью отработки действий по ликвидации террористической угрозы на удалённом объекте гражданской авиации. Генерал армии Виктор Золотов пожелал участникам учения удачи на этом непростом этапе и выразил уверенность, что и эта задача будет выполнена на высоком профессиональном уровне.

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