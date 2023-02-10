В Заполярье прошло лётно-тактическое учение эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-95МС

В Мурманской области прошло лётно-тактическое учение эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-95МС при участии руководящего состава авиационного полка и соединения.

В ходе мероприятия экипажи дальней авиации отработали задачи перебазирования авиационной техники на оперативный аэродром, организации дежурства в воздухе, условное боевое применение вооружения.

Особое внимание было уделено выполнению задач батальоном аэродромно-технического обеспечения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в учении были задействованы в том числе выпускники военных вузов 2021–2022 годов в качестве помощников командира и вторых штурманов воздушных судов.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки соединения. Их основная цель — отработать летным составом уверенные и организованные действия в воздушном пространстве большим количеством авиационной техники, в том числе за пределами аэродрома постоянного базирования», — сообщил командир авиационного соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12454207@egNews