В Заполярье пройдёт фестиваль экологического и социального кино «Северный Характер: green screen»

С 23 по 26 сентября в Мурманской области и Норвегии пройдёт IV Международный кинофестиваль экологического и социального кино «Северный характер: green screen». В этом году мероприятие состоится под девизом: «Природа – источник вдохновения».

«Северный характер: green screen» – это единственный кинофестиваль в мире, который проходит одновременно в России и Норвегии. В нём примут участие 11 документальных и восемь короткометражных работ из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Ещё восемь фильмов будут представлены вне конкурса.

Показы фильмов офлайн будут проходить на нескольких площадках в Никеле, Заполярном и Киркенесе. В Никеле – это Центр социальных проектов «Вторая школа» Печенгского муниципального округа, центральная библиотека, средняя школа № 3. Уличный кинотеатр также будет работать на стадионе спортивного комплекса «Металлург». В Заполярном для зрителей организованы площадки Дворца культуры «Октябрь» и средней школы №19, в Киркенесе – библиотека Сёр-Варангера. Фильмы фестиваля также можно будет увидеть онлайн в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках мероприятия 24 сентября состоится онлайн-встреча с российским кинорежиссером, сценаристом, кинодраматургом, продюсером Владимиром Грамматиковым, который снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш», был директором Киностудии имени М. Горького, режиссёром более 20 полнометражных фильмов, сериалов и телепроектов, среди которых такие легендарные фильмы как «Усатый нянь», «Мио, мой Мио», а также популярное телешоу для детей «Улица Сезам». В настоящее время Владимир Грамматиков руководит актёрской мастерской во ВГИКе и режиссёрской – на факультете режиссуры Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». С 2010 года – креативный продюсер компании Disney в России. В рамках фестиваля он проведёт мастер-класс по развитию детского кино в России и ответит на вопросы зрителей в студии в Никеле.