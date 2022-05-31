В Мурманске продолжается работа по созданию муралов: их уже порядка 40Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 12:00

В Заполярье пройдёт I Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к Всемирному дню велосипедиста

30 мая на еженедельном оперативном совещании министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о запланированных в регионе физкультурных и спортивных мероприятиях.

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов 1-3 июня пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет.  С инициативой о проведении подобного массового соревнования впервые выступил легендарный советский вратарь Лев Иванович Яшин. Первый турнир был проведён в 1964 году: за победу боролись около 170 тысяч команд и почти три миллиона юных футболистов со всего СССР.

«Турнир «Кожаный мяч» является самым массовым соревнованием по футболу на территории России, – отметила глава регионального Минспорта Светлана Наумова. – Благодаря активному участию и непосредственной финансовой опеке мероприятия со стороны Министерства спорта Российской Федерации за последние годы «Кожаный мяч» удалось вывести на новый качественный уровень и значительно увеличить количество участвующих».

В Апатитах в Центре спортивного активного семейного отдыха «Хантер» 4-5 июня впервые состоится региональный турнир по пейнтболу среди организаций и корпораций. В первый день соревнований пройдет торжественная церемония открытия и отборочные игры, а во второй – финальные игры и церемония награждения победителей и призеров. В мероприятии примут участие представители таких крупных предприятий, как «Северо-Западная Фосфорная Компания», «Россети», ФГУП «Атомфлот», АО «Апатит» и другие.

5 июня мурманская Долина Уюта станет местом притяжения велосипедистов. В Заполярье состоится массовый велосипедный заезд – I Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к «Всемирному дню велосипедиста». Предусмотрена групповая гонка с раздельным стартом для каждой возрастной группы. Для мальчиков и девочек будут подготовлены дистанции на 1000 и 2000 метров, для участников постарше – 5,5 км, а для взрослых участников от 18 лет – 11 км. Самые маленькие участники 2018-2019 года рождения смогут присоединиться к спортивному празднику и преодолеть дистанцию длиной в 200 метров на беговелах.

24 июня на Кольской набережной состоится массовое физкультурное мероприятие «Выпускной для школьников», в рамках которого будут организованы соревнования по уличным видам спорта, дэнс-баттлы, школа диджеинга и другие мероприятия для молодежи.

В июне северян приглашают присоединиться к проекту «Бодрое воскресенье». Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы любой желающий мог абсолютно бесплатно под руководством профессиональных инструкторов начать заниматься доступными видами физической активности, такими как: скандинавская ходьба, функциональное многоборье, а также йога.

Как сообщает региональное Министерство спорта, каждую субботу июня будут проведены занятия по скандинавской ходьбе (Мурманск, Кольский район, Оленегорск) и функциональному многоборью (Мончегорск, Ковдор, Мурманск). По воскресеньям пройдут занятия по йоге (Мурманск) и функциональному многоборью (Оленегорск, Снежногорск).

Также в июне пройдут региональные чемпионаты и первенства по спортивному ориентированию, спортивно-прикладному собаководству и футболу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)75801 рубль - в Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2022 года-PRO Валюту (16+)Курс евро свалился почти на 1,98 рубля, доллар теряет 1,49 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика