В Заполярье пройдёт I Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к Всемирному дню велосипедиста

30 мая на еженедельном оперативном совещании министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о запланированных в регионе физкультурных и спортивных мероприятиях.

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов 1-3 июня пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет. С инициативой о проведении подобного массового соревнования впервые выступил легендарный советский вратарь Лев Иванович Яшин. Первый турнир был проведён в 1964 году: за победу боролись около 170 тысяч команд и почти три миллиона юных футболистов со всего СССР.

«Турнир «Кожаный мяч» является самым массовым соревнованием по футболу на территории России, – отметила глава регионального Минспорта Светлана Наумова. – Благодаря активному участию и непосредственной финансовой опеке мероприятия со стороны Министерства спорта Российской Федерации за последние годы «Кожаный мяч» удалось вывести на новый качественный уровень и значительно увеличить количество участвующих».

В Апатитах в Центре спортивного активного семейного отдыха «Хантер» 4-5 июня впервые состоится региональный турнир по пейнтболу среди организаций и корпораций. В первый день соревнований пройдет торжественная церемония открытия и отборочные игры, а во второй – финальные игры и церемония награждения победителей и призеров. В мероприятии примут участие представители таких крупных предприятий, как «Северо-Западная Фосфорная Компания», «Россети», ФГУП «Атомфлот», АО «Апатит» и другие.

5 июня мурманская Долина Уюта станет местом притяжения велосипедистов. В Заполярье состоится массовый велосипедный заезд – I Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к «Всемирному дню велосипедиста». Предусмотрена групповая гонка с раздельным стартом для каждой возрастной группы. Для мальчиков и девочек будут подготовлены дистанции на 1000 и 2000 метров, для участников постарше – 5,5 км, а для взрослых участников от 18 лет – 11 км. Самые маленькие участники 2018-2019 года рождения смогут присоединиться к спортивному празднику и преодолеть дистанцию длиной в 200 метров на беговелах.

24 июня на Кольской набережной состоится массовое физкультурное мероприятие «Выпускной для школьников», в рамках которого будут организованы соревнования по уличным видам спорта, дэнс-баттлы, школа диджеинга и другие мероприятия для молодежи.

В июне северян приглашают присоединиться к проекту «Бодрое воскресенье». Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы любой желающий мог абсолютно бесплатно под руководством профессиональных инструкторов начать заниматься доступными видами физической активности, такими как: скандинавская ходьба, функциональное многоборье, а также йога.

Как сообщает региональное Министерство спорта, каждую субботу июня будут проведены занятия по скандинавской ходьбе (Мурманск, Кольский район, Оленегорск) и функциональному многоборью (Мончегорск, Ковдор, Мурманск). По воскресеньям пройдут занятия по йоге (Мурманск) и функциональному многоборью (Оленегорск, Снежногорск).

Также в июне пройдут региональные чемпионаты и первенства по спортивному ориентированию, спортивно-прикладному собаководству и футболу.