В Заполярье пройдёт V Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста», приуроченная к Году единства народов России

6 июня мурманская Долина Уюта станет местом притяжения велосипедистов. В Заполярье состоится V Всероссийская гонка «Всемирный день велосипедиста», приуроченная к Году единства народов России в Мурманской области.

Предусмотрена групповая гонка с раздельным стартом для каждой возрастной группы. Так, для мальчиков и девочек будут подготовлены дистанции на 1000 и 1500 метров, для юношей и девушек 2009-2012 г.р.– 3 км, а для взрослых участников от 18 лет – 10 км.

Самые маленькие участники 2022 года рождения и младше смогут присоединиться к спортивному празднику и преодолеть дистанцию длиной в 200 метров на беговелах.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, регистрация на гонку открыта на сайте: orgeo.ru/event/53257

до 20.00 4 июня. Для участия необходимо медицинское заключение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568804/#&gid=1&pid=1