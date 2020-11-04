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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.20 08:00

В Заполярье пройдут онлайн-мероприятия, посвященные Дню народного единства

Обширная программа тематических онлайн-мероприятий ждет северян в День народного единства, который отмечают 4 ноября.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в День народного единства приглашает на региональный онлайн-фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».  Видеоконцерт можно увидеть 3 ноября в 18.00 в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 4 ноября в 16.00 в группе Дворца представят историко-культурный видеорассказ, посвященный празднику.

Мурманская областная научная библиотека расскажет о подвиге Минина и Пожарского – с 3 по 7 ноября посетители библиотеки могут принять участие в информационной акции «В единстве наша сила!». Кроме того, учреждение представит своим читателям электронную презентацию «Отечеству мы славу воздаём!» и цифровую выставку-портрет «Герои Смутного времени».

День народного единства отметят и в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 4 ноября в 11.00 сектор литературы на иностранных языках приглашает в виртуальное путешествие по многонациональной России. В 12.00 на сайте библиотеки можно будет пройти интерактивный тест. В 13.00 юных читателей и их родителей познакомят с историей праздника – в онлайн-режиме библиотекарь расскажет о событиях смутного времени, Борисе Годунове и Лжедмитрии, подвиге народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. В 14.00 состоится мастер-класс по созданию «цветка дружбы», а в 15.00 стартует аудиовикторина о культуре народов России. Присоединиться к мероприятиям можно в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках праздничных мероприятий в Мурманском областном краеведческом музее пройдут виртуальные экскурсии, мастер-классы для детей и их родителей, а также познавательные мероприятия. Онлайн-программа стартует на странице музея в социальной сети «ВКонтакте» 3 ноября в 17.00.

Мурманский областной художественный музей также приглашает на онлайн-мероприятия в официальной группе «ВКонтакте». Насыщенная и разнообразная программа включает виртуальные экскурсии и лекции, яркие и запоминающиеся мастер-классы для всех возрастов, увлекательные игры и викторины и многое другое. Старт 3 ноября в 18.00.

3 ноября в 23.00 начнутся онлайн-мероприятия в Оленегорске. В прямом эфире на ресурсах Центра культуры и досуга «Полярная звезда» пройдет творческий вечер встреч, а также общероссийский концерт хореографических коллективов «Единство народов», флешмобы и мастер-класс по росписи футболки «Триколор».

Мончегорск отметит праздник XIII городским фестивалем национальных культур «Мелодии дружбы». В творческом онлайн-марафоне представят яркие номера участников, мероприятие будет транслироваться онлайн 4 ноября в группе «ВКонтакте».

4 ноября в 14.00 в рамках празднования Дня народного единства на странице Дворца культуры «Металлург» в Кандалакше состоится XI открытый городской фестиваль национальной народной музыки «Музыкальная ярмарка - 2020» в формате онлайн.

Кольский район отметит праздник онлайн-фестивалем национальных культур «Мы вместе». К участию в мероприятии приглашены национальные объединения, культурные национальные центры, общественные объединения и организации, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения учреждений культуры и образования Кольского района. За мероприятием можно следить в течение всего дня на онлайн-ресурсе Кольского районного центра культуры.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, в ЗАТО Видяево 3 ноября организован кинолекторий «Сила России – в единстве». Патриотические тематические фильмы размещены на странице Центра культуры и досуга «ВКонтакте». В этот же день Дом культуры семейного досуга поселка Сафоново-1 в своей группе «ВКонтакте» опубликует видеопрезентацию «Славься Россия, ты у нас одна!».

Жителей области удивят в городе Гаджиево, где в онлайн-формате пройдет фестиваль национальных культур. В фестивале «Край морошковый» примут участие творческие фольклорные коллективы, представители национальных диаспор, отдельные исполнители. Трансляция начнется 4 ноября в 14.00 в официальной группе Центра творчества и досуга «ВКонтакте».

Комментарии

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Сергей
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