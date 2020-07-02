Мурманская область. Арктика (16+)02.07.20 08:00
В Заполярье расширен список медиков, получающих доплаты за CoViD-19
В Мурманской области в перечень сотрудников медицинских учреждений регионального министерства здравоохранения, которым положены надбавки за работу с коронавирусом, добавлена новая категория работников.
Право на получение стимулирующих выплат за особые условия труда, риски и дополнительную нагрузку получили медицинские работники, осуществляющие наблюдение, забор и направление анализов пациентов с подтверждённым коронавирусом, находящихся в обсервации. Это право распространяется на их труд с апреля.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, постановление правительства Мурманской области от 30.06.2020 № 471-ПП подписано губернатором Андреем Чибисом.
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