В Заполярье расширен список медиков, получающих доплаты за CoViD-19

В Мурманской области в перечень сотрудников медицинских учреждений регионального министерства здравоохранения, которым положены надбавки за работу с коронавирусом, добавлена новая категория работников.

Право на получение стимулирующих выплат за особые условия труда, риски и дополнительную нагрузку получили медицинские работники, осуществляющие наблюдение, забор и направление анализов пациентов с подтверждённым коронавирусом, находящихся в обсервации. Это право распространяется на их труд с апреля.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, постановление правительства Мурманской области от 30.06.2020 № 471-ПП подписано губернатором Андреем Чибисом.