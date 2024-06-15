В Заполярье растёт количество договоров юридических лиц с Мурманским филиалом АО «Ситиматик»

По состоянию на 1 июня их количество составляет 4646 (прирост за год – 12%).

Согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с регоператором, поскольку несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность коммерческих организаций при обращении с ТКО. Наряду с претензионно-исковой работой Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит инспекционные выезды по адресам, где ведётся коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости скорректировать потребность в транспорте и контейнерах.

Традиционно в летние месяцы у населения возникают вопросы о том, кто должен заниматься вывозом отходов с территорий гаражно-строительных кооперативов (ГСК), а также садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Эти организации также должны заключить договор с регоператором. По состоянию на июнь текущего года по ГСК в Мурманской области заключено 114 договоров, по СНТ – 19. Исключив из статей расходов услугу по обращению с ТКО, организации рискуют расплатиться за безответственное отношение. К примеру, в Мурманске гаражный кооператив на ул. Инженерной, 1 уклоняется от обязанности заключения договора с региональным оператором. Между тем, по свидетельству жильцов соседних домов, образующиеся отходы, в первую очередь крупногабаритные, члены кооператива складируют не на своей контейнерной площадке, а на той, что расположена возле этих домов. Это неизменно приводит к её переполнению и захламлению дворовой территории. Подобная практика может привести нарушителя к серьёзным материальным последствиям. В Первомайском округе Мурманска в аналогичной ситуации гаражному кооперативу были предъявлены финансовые претензии на общую сумму в 1 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».