В Заполярье растёт количество договоров юридических лиц с Мурманским филиалом АО «Ситиматик»

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами отмечает, что по состоянию на начало лета их было 4988, прирост за год составил 7,4%.

Согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с регоператором, поскольку несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности. Однако не все осознают последствия, которые неизбежно наступают в случае отказа от сотрудничества с регоператором. Практически всегда по решению суда компания-должник вынуждена оплатить услугу по обращению с ТКО, причём за все время деятельности. К сумме долга дополнительно придётся оплатить пени за весь период неоплаты, госпошлину и исполнительский сбор.

Осенью прошлого года в России увеличили размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявлений в суд. Теперь при взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке должник обязан оплатить госпошлину в размере не менее 10 тысяч рублей (ранее эта сумма составляла не менее 2000 рублей).

Одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность коммерческих организаций при обращении с ТКО. Наряду с претензионно-исковой работой Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит инспекционные выезды по адресам, где ведётся коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости скорректировать потребность в транспорте и контейнерах.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».