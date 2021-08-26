В Заполярье реализуют дорожный нацпроект 2022 года: стартовал ремонт региональной автодороги Кировск-Коашва

Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования в Заполярье идёт опережающими темпами. Дорожники активно реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги» на 2022 год: так, к ремонту приступили на региональной автодороге Кировск-Коашва.

Согласно контракту, заключённому с подрядной организацией ООО «Мурманавтодор», работы должны были начаться только в мае 2022 года, однако уже сейчас на трассе выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия и ведётся устройство верхнего слоя дорожной одежды на одном из объектов контракта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выполнение работ на дороге подразумевает 4 этапа, на каждом из которых ведется контроль со стороны заказчика – Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области и регионального Минтранса.