В Заполярье самый низкий средний индекс роста тарифов на коммунальные услуги в России

С 1 июля 2021 года изменились тарифы на коммунальные ресурсы, а также плата граждан за коммунальные услуги. Однако новые суммы в платёжных документах граждане увидят только в августе.

«Рост тарифов, как и цен на продовольственные и непродовольственные товары, к сожалению, неизбежное явление, - рассказала председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова. - Удорожание топливно-энергетических ресурсов, материалов, сырья, услуг, оказываемых ресурсоснабжающим организациям, неизбежно приводит к необходимости ежегодного повышения тарифов».

Председатель комитета отметила, что стоимость мазута по отношению к прошлому году увеличилась более чем в 2,5 раза, а обновление коммунальной инфраструктуры также требует расходов.

«Конечно, мы не можем полностью переложить на потребителей, жителей региона, последствия роста тарифов. Это неподъёмные для населения суммы. Поэтому для защиты граждан и сдерживания роста стоимости коммунальных услуг устанавливается индекс роста платы с учётом федеральных ограничений. Так, с 1 июля 2021 года средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 3,2%, что является минимальным показателем на территории РФ. Максимальный индекс – 5,6%, и ни в одной квартире в регионе рост суммы платежей за все коммунальные услуги не может быть больше. Однако в некоторых населенных пунктах рост совокупной платы будет составлять 2% или 1%», – рассказала Елена Стукова.

С учётом сдерживания роста платы граждан тарифы ресурсоснабжающим организациям устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, то есть потребители не оплачивают полную стоимость ресурса. Межтарифную разницу ресурсоснабжающим предприятиям возмещает бюджет региона. Так, размер выпадающих доходов в настоящее время уже составляет почти 5 миллиардов рублей в год.

Тарифы на тепловую энергию, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах. Поэтому в тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 руб./Гкал, изменение тарифов с 1 июля 2021 года не произошло.

Несмотря на то, что тариф на водоснабжение и водоотведение в регионе является одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе, он также устанавливается с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования. В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где установленные тарифы составляют 45 руб./м3 и выше, тарифы с 1 июля 2021 года остались неизменными.

С 1 июля 2021 года тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» составит 922,93 руб./м3. С учётом установленного правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения плата составит 138,44 руб. с человека в месяц.

Тарифы на электрическую энергию с 1 июля 2021 года для населения Мурманской области останутся минимальными в СЗФО и составят: для домов с газовыми плитами – 2,97 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,197 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз» и ООО «Севгаз», увеличились с 1 июля 2021 года в пределах инфляции. В ЗАТО г. Заозерск цены уже сегодня сформировались на достаточно высоком уровне и в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в данном муниципальном образовании увеличения тарифов на газоснабжение с 1 июля 2021 года не произошло.

«Важно помнить, что совокупная плата за коммунальные услуги – это сумма платежей за все коммунальные услуги, а платёж за конкретную коммунальную услугу – произведение тарифа на объём потребленного коммунального ресурса, определенного по показаниям приборов учёта или установленным нормативам, при этом тариф на коммунальную услугу отражает стоимость коммунального ресурса в рублях за единицу ресурса», - пояснили в региональном комитете по тарифному регулированию.

Рост платы граждан определяется с учётом одинакового набора коммунальных услуг. Таким образом, для расчёта роста платы граждан в вашем жилом помещении необходимо соотнести платёж по квитанции за июль 2021 года за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, подогрев воды, электроэнергию, газ, обращение с ТКО с соответствующим платежом за декабрь 2020 года, при этом объёмы потребления услуг должны быть одинаковыми.

На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам: (815 2) 48-78-15, 48-78-14. Адрес электронной почты комитета: utr@gov-murman.ru.