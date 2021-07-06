В Заполярье сформирован Единый волонтёрский штаб для помощи в борьбе с пандемией

В период пандемии для помощи медикам и нуждающимся в поддержке северянам в Мурманской области сформирован Единый волонтёрский штаб. Он объединил активистов регионального Единого волонтёрского центра, движений «Мы – вместе» и «Волонтёры-медики», представителей других общественных организаций добровольцев, а также волонтёров региональных отделений партии «Единая Россия», всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и ОНФ.

Приоритеты в работе волонтёров остались теми же, что и в предыдущие волны пандемии: автоволонтёрство, доставка передач для пациентов в стационарах, работа в колл-центрах.

Новое направление – помощь в маршрутизации потоков в мобильных прививочных пунктах, в том числе в оформлении обратившихся. Это один из главных запросов медиков на сегодняшний день. Со 2 июля добровольцы ведут эту работу в Мурманске на системной основе ежедневно с 14 до 19 часов.

Активно продолжается набор автоволонтёров. Их работа организована под запрос медиков. Напомним, в предыдущие волны пандемии один волонтёр выезжал в среднем на 12-15 вызовов в день. Благодаря этому удалось сократить время ожидания медицинской помощи на дому. Записаться в автоволонтёры можно по телефону +7 (909) 562-51-30 или через личные сообщения в социальных сетях Единого волонтёрского центра: «ВКонтакте - vk.com/evcmurmansk и «»Инстаграм - evc_murmansk