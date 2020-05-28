В Заполярье соцработники получат доплаты за работу с COVID-19

В Мурманской области выделено почти 6 миллионов рублей на выплаты за май социальным работникам, которые в период пандемии участвуют в оказании помощи людям пожилого возраста и гражданам из группы риска. Соцработники доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку людям на самоизоляции и пенсионерам.

Учитывая особые условия и дополнительную нагрузку на сотрудников сферы социального обслуживания населения, было принято решение о выплатах им надбавок за труд. Выплаты за март и апрель были доведены сотрудникам, в мае соцработники также получат надбавки за COVID-19.

Из резервного фонда правительства Мурманской области на эти цели выделено 5 миллионов 859 тысяч рублей. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.