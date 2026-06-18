В Заполярье состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Он будет проходить 26 июня в Мурманске, Кандалакше и Апатитах. В других городах нашего региона состоятся дополнительные мероприятия: открытые отборы, семинары, тренинги.

Более 60 ведущих работодателей региона уже подтвердили участие. Среди них: АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», «Атомфлот», Мурманский морской торговый порт – флагманы промышленности, энергетики и транспорта.

«На федеральном этапе ярмарки участников ждут более 3 тысяч вакансий от надёжных работодателей, программы профессионального развития и диалог с представителями ведущих компаний, - отмечает министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. - Такой формат позволяет соискателям с любым уровнем опыта найти работу, получить ценные знания, полезные контакты и четкий план профессионального развития».

Во время ярмарки проведут презентации вакансий и услуг кадровых центров, мастер-классы и тренинги по карьерному росту, будет оказана помощь экспертов в выборе отрасли и составлении карьерного плана.

23 июня в рамках ярмарки состоится Фестиваль профессий «PROфест: твоя карьера начинается здесь!» в Кандалакше, на котором участников его ждут «Карьерный батл», тренинги по гибким навыкам (Soft Skills), тематические площадки – от инженерии до медиа.