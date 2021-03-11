В Заполярье состоялся V региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон». Его участниками стали 63 юных музыканта из школ искусств региона и студентов Мурманского колледжа искусств. По словам организаторов, каждый из конкурсантов проявил творческую индивидуальность и продемонстрировал высокую профессиональную подготовку.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году конкурс прошел дистанционно – жюри оценивало видеозаписи музыкантов. В состав конкурсной комиссии вошли преподаватели Мурманского колледжа искусств, жюри возглавил Антон Скиба – преподаватель Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, Московского государственного института культуры, заведующий отделом духовых и ударных инструментов Московской государственной детской музыкальной школы им. Дунаевского.

Обладателем Гран-при конкурса стал саксофонист Илья Макаров, студент Мурманского колледжа искусств.

«Для меня конкурс – это шанс получить новый опыт, новые ощущения, несмотря на дистанционный формат проведения. Нужно быть готовым ко всему, тем более именно февраль стал начальной точкой отсчета в подготовке к Международному конкурсу им. Ю.Н. Должикова в Москве, где я также с успехом вышел во II тур», – поделился победитель.