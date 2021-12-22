В Заполярье стартовал грантовый конкурс на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства

Министерство культуры Мурманской области объявляет о начале приема заявок на конкурс по предоставлению гранта на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Региональный Центр развития кинопроизводства – организация, которая занимается популяризацией Мурманской области в качестве площадки для съемок. Центр также оказывает организационную поддержку кинокомпаниям, которые снимают свои киноленты в Кольском Заполярье.

Средства гранта будут предоставлены некоммерческой организации в форме субсидии из областного бюджета. Заявки на конкурс принимаются с 20 декабря до 20 января. Всю информацию о порядке проведения конкурса, а также о подаче заявок и требованиях к ним можно узнать в соответствующем разделе сайта Министерства культуры.