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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 12:30

В Заполярье стартовал Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой объявила старт XXIV Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

Традиционно участниками могут стать дошкольники от 5 лет, школьники, студенты в возрасте до 21 года, семьи, участники творческих объединений, кружков, студий, библиотеки, авторские коллективы и коллективы авторов, детские центры творчества, детские художественные школы и школы искусств, иные детские организации за рубежом, в России, в Мурманской области.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Мой мачтовый город» (к 105-летию со дня основания г. Мурманска); «Вдохновленные звездным небом» (к 60-летию первого полета человека в космос);  «В капле воды отражается мир» (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития);  «По страницам и по странам» (творчество зарубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, Сельма Лагерлеф, Свен Нурдквист, Маркус Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди); «Мой сильный маленький народ» (коренные малочисленные народы Севера).

Конкурсные рукописные книги будут принимать в библиотеке до 1 марта 2021 года. Подведение итогов и церемония награждения пройдут 23 апреля 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, каждый участник конкурса получит грамоты и благодарственные письма оргкомитета. Победителям вручат Гран-при Губернатора Мурманской области, премию «Малый триумф», дипломы и подарки из призового фонда, а также спецпризы от партнёров конкурса.

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Комментарии

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