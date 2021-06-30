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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 17:30

В Заполярье стартовал региональный этап конкурса «В фокусе – детство»

Министерство труда и социального развития Мурманской области проводит региональный этап Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Конкурс призван привлечь внимание к современным проблемам семьи и детства, максимально широко тиражировать лучшие социальные практики, направленные на преодоление детского и семейного неблагополучия.

Основные темы конкурса:

«Многодетная Россия» - материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

«Дорогой безграничных возможностей» - материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Работа над ошибками» - материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

«Выйти в плюс» - материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т.ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.

«Помощь в новом формате» - материалы, посвященные реализации в регионах при поддержке Фонда инновационных инфраструктурных проектов по созданию микрореабилитационных центров и служб «Семейная диспетчерская».

«Я – родитель» - материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; советы и лайфхаки для родителей о воспитании детей разного возраста, психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети; материалы, помогающие построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб психике ребёнка.

«Номер доверия» - материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем – детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг и др.

«Жизнь замечательных семей» - материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 и 2021 году на региональном и федеральном этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса.

Положение о региональном этапе конкурса размещено на сайте министерства.

Заявки вместе с материалами авторам необходимо направить не позднее 17 сентября в Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения в электронном виде по адресу электронной почты: centrpz@mail.ru с указанием в теме письма «Конкурс «В фокусе – детство».

Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 сентября. Лидеры регионального этапа станут участниками федерального тура конкурса.

 

 

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