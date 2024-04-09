В Заполярье стартовала всероссийская акция «Неделя без турникетов»

1 апреля 2024 года по всей стране началась всероссийская акция «Неделя без турникетов», организуемая ежегодно Союзом машиностроителей России, основная идея которой заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в их регионе.

При поддержке Министерства образования и науки Мурманской области акция проходит в режиме онлайн, в которой, в соответствии с графиком проведения, одновременно принимают участие образовательные учреждения одного из муниципалитетов Мурманской области и представители промышленного предприятия.

Например, на прошлой неделе школьники из Мончегорска узнали о работе и востребованных профессиях на Ковдорском ГОКе, а слушатели из Кольского района познакомились с Кировским филиалом АО «Апатит» группы компаний «ФосАгро», где посмотрели красочные видеоролики и приняли участие в квизе. Победители получили в подарок возможность приехать на предприятие уже на «живую» экскурсию.

- Такой формат позволяет ребятам узнать о предприятиях, расположенных отдаленно от их места проживания, ведь не всегда есть возможность приехать и посетить. На онлайн-экскурсии есть возможность лично пообщаться с сотрудниками компаний и задать свои вопросы, особенно актуально это для выпускников, ведь они так же получают информацию о возможности прохождения целевого обучения в Мурманской арктическом университете, - говорит куратор «Недели без турникетов», руководитель аппарата МРО «СоюзМаш России» Евгения Бурнашова.

Так же в рамках акции запланированы экскурсии школьников на 35-й судоремонтный завод.

Фото Евгения БУРНАШОВА, куратора акции «Неделя без турникетов».