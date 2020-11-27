Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулерБудет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 14:00

В Заполярье стартуют фестивальные дни «Птица Баренц»

Сегодня в Мурманской области стартуют фестивальные дни «Barents Bird Weekend» фестиваля «Птица Баренц» – мероприятия в онлайн- и офлайн-формате пройдут с 27 по 29 ноября.

«Птица Баренц» – это международный культурный фестиваль, который является одним из крупнейших в Мурманской области и проходит с 2015 года. По словам организаторов, главная цель – развитие современного искусства Баренц-региона, при этом в приоритете поддержка местных инициатив. Сам фестиваль является некоммерческим и носит социокультурный характер.

В августе 2020 года проект фестивальных дней «Птица Баренц», реализуемый Центром поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс», получил грант министерства культуры Мурманской области.

Насыщенная трехдневная программа включает проведение двух панельных дискуссий: 27 ноября в 16.00 – «Арктика – наше общее будущее» и 28 ноября в 14.00 – «Устойчивое развитие Северных территорий». Участниками станут эксперты из Мурманска, Санкт-Петербурга, Финляндии и Дании. Будут организованы прямые эфиры, чтобы любой желающий мог присоединиться к событию онлайн.

27 ноября в Мурманской областной научной библиотеке откроется выставка «Арктика: наше общее будущее». Экспозиция подготовлена Датским музеем естественной истории и Правительствами Гренландии и Фарерских островов для Министерства иностранных дел Дании и предлагает визуальную иллюстрацию программы Международного арктического форума. На выставке можно увидеть Арктический регион с его природными богатствами, обычаями и традициями коренных народов, а также перспективами международного сотрудничества и культурного взаимодействия.

Кроме того, на протяжении трех дней уикенда организованы показы фильмов режиссеров из Дании, Норвегии и Фарерских островов. Показы пройдут с ограниченным количеством человек и с подключением зрителей онлайн. Фильмы будут показаны в Мурманске, Умбе, Никеле, Заполярном, Кировске и Апатитах.

Фестивальные дни 29 ноября завершит прямая трансляция музыкального концерта. Приглашенный гость – этно-электронный проект из Карелии «Yarga sound system». Музыканты используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными электронными технологиями.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, вкачестве площадок проведения мероприятий фестиваля выступают Мурманская областная научная библиотека, Арт-центр «Вторая школа» в Никеле, Музей истории Колы и другие учреждения.

За программой и всеми мероприятиями можно следить на официальном ресурсе фестиваля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика