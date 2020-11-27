В Заполярье стартуют фестивальные дни «Птица Баренц»

Сегодня в Мурманской области стартуют фестивальные дни «Barents Bird Weekend» фестиваля «Птица Баренц» – мероприятия в онлайн- и офлайн-формате пройдут с 27 по 29 ноября.

«Птица Баренц» – это международный культурный фестиваль, который является одним из крупнейших в Мурманской области и проходит с 2015 года. По словам организаторов, главная цель – развитие современного искусства Баренц-региона, при этом в приоритете поддержка местных инициатив. Сам фестиваль является некоммерческим и носит социокультурный характер.

В августе 2020 года проект фестивальных дней «Птица Баренц», реализуемый Центром поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс», получил грант министерства культуры Мурманской области.

Насыщенная трехдневная программа включает проведение двух панельных дискуссий: 27 ноября в 16.00 – «Арктика – наше общее будущее» и 28 ноября в 14.00 – «Устойчивое развитие Северных территорий». Участниками станут эксперты из Мурманска, Санкт-Петербурга, Финляндии и Дании. Будут организованы прямые эфиры, чтобы любой желающий мог присоединиться к событию онлайн.

27 ноября в Мурманской областной научной библиотеке откроется выставка «Арктика: наше общее будущее». Экспозиция подготовлена Датским музеем естественной истории и Правительствами Гренландии и Фарерских островов для Министерства иностранных дел Дании и предлагает визуальную иллюстрацию программы Международного арктического форума. На выставке можно увидеть Арктический регион с его природными богатствами, обычаями и традициями коренных народов, а также перспективами международного сотрудничества и культурного взаимодействия.

Кроме того, на протяжении трех дней уикенда организованы показы фильмов режиссеров из Дании, Норвегии и Фарерских островов. Показы пройдут с ограниченным количеством человек и с подключением зрителей онлайн. Фильмы будут показаны в Мурманске, Умбе, Никеле, Заполярном, Кировске и Апатитах.

Фестивальные дни 29 ноября завершит прямая трансляция музыкального концерта. Приглашенный гость – этно-электронный проект из Карелии «Yarga sound system». Музыканты используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными электронными технологиями.

Как сообщает региональное Министерство культуры, вкачестве площадок проведения мероприятий фестиваля выступают Мурманская областная научная библиотека, Арт-центр «Вторая школа» в Никеле, Музей истории Колы и другие учреждения.

За программой и всеми мероприятиями можно следить на официальном ресурсе фестиваля.