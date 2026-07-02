В Заполярье утверждено более 330 целевых мест для получения высшего и среднего медицинского образования

В Мурманской области продолжается целевая кампания по набору абитуриентов на медицинские специальности. В текущем году для Министерства здравоохранения региона в ведущих медицинских вузах страны утверждено 91 целевое место по программам специалитета, включающим «Лечебное дело», «Педиатрию» и «Стоматологию», а также 43 места по направлениям ординатуры. Помимо этого, 205 мест выделено для тех, кто хочет получить среднее профессиональное медицинское образование в региональных медицинских колледжах. Заявки на целевое обучение принимаются по 25 июля (или не позднее дня завершения приема документов на обучение вузом) в электронном виде одновременно с подачей документов и заявления о приёме на обучение в вуз.

Целевой набор предоставляет абитуриентам возможность поступить в учебные заведения на особых условиях с гарантией последующего трудоустройства. Процесс поступления удобен благодаря возможности дистанционной подачи документов на целевые места через портал «Госуслуги», включая сервис «Поступление в вуз онлайн», или с помощью единого портала «Работа России». Зачисление проводится в рамках отдельного конкурса, конкуренция в котором традиционно ниже, чем на общих основаниях, что существенно повышает шансы на поступление на востребованные специальности.

Министерство здравоохранения Мурманской области оказывает целевикам всестороннюю поддержку на протяжении всего периода обучения. Студентам предоставляется дополнительная стипендия в размере от 3 до 6 тысяч рублей, а для ординаторов эта выплата составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, ведомство берёт на себя расходы по оплате проезда к месту проведения практики на территории Мурманской области и обратно, а также компенсирует затраты на аренду жилья в этот период. Организация производственной практики и стажировок позволяет студентам заранее погрузиться в специфику работы и познакомиться с будущим коллективом задолго до получения диплома.

После успешного окончания обучения молодому специалисту гарантируется рабочее место в одной из медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области. Согласно условиям договора, выпускнику необходимо будет отработать в учреждении не менее 3 лет. Для максимально комфортной профессиональной адаптации с первого дня трудоустройства за сотрудником закрепляется опытный наставник.

Подробный алгоритм действий для абитуриентов, а также ответы на актуальные вопросы представлены на официальном сайте регионального Минздрава в разделе «Целевое обучение» и в официальных группах ведомства в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570415/#&gid=1&pid=1