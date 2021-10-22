В Заполярье в ноябре состоится международный фестиваль «Птица Баренц»

С 16 по 28 ноября в Мурманской области пройдут фестивальные дни «Птицы Баренц». Это одно из крупнейших международных культурных событий Заполярья. Фестиваль проходит в регионе с 2015 года и направлен на развитие современного искусства Баренц-региона.

Особое внимание в фестивальной программе традиционно занимает поддержка местных социокультурных инициатив. В этом году организаторы планируют посвятить фестивальные дни вопросам экологии современных городов, устойчивого развития и воздействия искусства на эти сферы. Участников мероприятия ждут дискуссии, выставки, мастер-классы, встречи, кино- и музыкальные события, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

В рамках фестивальных дней также будет представлена масштабная международная выставка предметного дизайна и моды на тему разумного обращения с отходами – «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion». Подробная информация и программа «Птицы Баренц» будут доступны в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Фестивальные дни пройдут при поддержке Министерства культуры Мурманской области, Отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске, Генерального консульства Норвегии в Мурманске, Датского института культуры и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Мероприятие входит в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.