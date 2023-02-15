В Заполярье военнослужащие авиационного полка дальней авиации приняли участие в фестивале солдатской песни

В Мурманской области военнослужащие смешанного авиационного полка дальней авиации приняли участие в XXVII открытом областном фестивале солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...».

Мероприятие было посвящено 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Традиционно фестиваль проходил несколько дней и включал в себя обширную программу. Помимо музыкального состязания, все желающие могли встретиться с участниками боевых действий и представителями поисковых отрядов, посетить мастер-классы и интерактивную передвижную выставку-экспозицию.

В конкурсе участвовали коллективы и артисты Мурманской области.

Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Северный ветер», состоящий из личного состава смешанного авиационного полка дальней авиации, занял второе место в номинации «Любители – ансамбли».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в гала-концерте принимали участие финалисты фестиваля, а также выступила группа «Чичерина».

«Фестиваль солдатской песни стал ярким примером, крепкой дружбы и сплоченности его участников, «боевым братством» тех, кто помнит о сослуживцах, свято чтит память всех героев, сложивших головы на полях сражений. География конкурса давно вышла за пределы нашего региона и страны, и сегодня он продолжает расширять границы. Отрадно, что в нем принимают участие молодые исполнители», — сообщил в своем обращении заместитель командира смешанного авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе подполковник Дмитрий Беляков.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12454619@egNews