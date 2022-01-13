В Заполярье военнослужащие дальней авиации на тренажёре самолёта Ту-22М3 провели занятие с юнармейцами

В Мурманской области лётчики и штурманы дальней авиации на тренажёрном комплексе самолёта Ту-22М3 провели ознакомительное занятие с участниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ходе тренировки летный экипаж совместно с юнармейцами отработал взлёты и посадки, полёты по маршруту.

Ребята с большим любопытством рассматривали приборы, а также интересовались возможностями авиационной техники. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажёра, звуковое сопровождение и идентичные органы управления, средств связи и навигации впечатлили юнармейцев.

«Для нас большая радость, когда подрастающие поколение интересуется авиационной техникой. Очень приятно видеть удивление и восторг в их глазах, когда они самостоятельно пробуют на тренажере пилотировать», – сообщил заместитель командира полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Подобного рода занятия проводятся регулярно, с целью военно-патриотического воспитания молодёжи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403118@egNews