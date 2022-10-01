В Заполярье военнослужащие дальней авиации приняли участие в акции «Лес Победы»

В Мурманской области личный состав авиационного полка дальней авиации, совместно с курсантами, прибывшими на стажировку из Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы». В мероприятии принял участие глава муниципального образования города Оленегорска Иван Лебедев.

В рамках акции её участники высадили саженцы кедров и сосен.

Целью данного проекта, является посадка по дереву в честь каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Такие мероприятия сплачивают людей во имя сохранения исторической памяти и будущего. Дерево — это символ жизни. И сегодня мы её закладываем во всём, говорим о тех ценностях, которые к нам возвращаются. Поэтому такие акции, как «Лес Победы», надо обязательно продолжать! Это, в первую очередь, память о тех, кто отдал свои жизни, свое здоровье в годы Великой Отечественной войны ради того, чтобы мы сегодня воспитывали детей, а они в дальнейшем также передавали эти славные традиции свои детям», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440095@egNews