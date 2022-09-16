В Заполярье военнослужащие дальней авиации провели практические показные занятия для юнармейцев

В Мурманской области лётчики смешанного авиационного полка дальней авиации провели комплексные показные занятия по выживанию и оказанию взаимопомощи с использованием бортовых аварийных запасов и подручных средств для участников детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В ходе занятий военнослужащие совместно с участниками подшефного юнармейского отряда «Экипаж» на практике отработали различные задачи, такие как выживания, передвижения и ориентирования на местности, способы преодоления препятствий, а также применение аварийных радиосредств, средств визуальной сигнализации.

Во время проведения мероприятия совместными усилиями был подготовлен и оборудован временный полевой лагерь, применялись способы добывания воды и пищи, также были проведены занятия по маскировке пребывания.

«Мы рады, что военнослужащие проводят подобные занятия для нас. Нам на практике продемонстрировали использование бортовых аварийных запасов и подручных средств. Для нас подобные мероприятия очень интересны, с большим энтузиазмом принимаем приглашения и ждем новых встреч», - сообщил представитель юнармейского отряда Олег Скрипников.

Подобного рода занятия проводятся регулярно с целью военно-патриотического воспитания молодёжи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438303@egNews