В Заполярье впервые пройдут мероприятия литературной премии «ФИКШН35»

В этом году мероприятия литературной премии «ФИКШН35 впервые пройдут в Мурманске. 27 октября в 19.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная дискуссия «Россия: наше настоящее и будущее».

В дискуссии примут участие автор и куратор премии Владимир Панкратов, литературный обозреватель и член жюри премии «ФИКШН35» Дина Озерова, а также книжный блогер и соведущая подкаста «Лёд и книги» Дарья Чаплыгина.

Литературная премия существует три года, её главная цель – широкое открытое обсуждение произведений молодых писателей. Премия вручается авторам не старше 35 лет, пишущим на русском языке. Её автор Владимир Панкратов – литературный обозреватель, автор телеграм-канала «Стоунер».

В выдвижении произведений принимают участие литературные критики, блогеры, писатели, редакторы толстых литературных журналов и СМИ. Для обсуждения номинированных произведений на протяжении всего сезона организуются публичные дискуссии и встречи на различных онлайн- и офлайн-площадках, в которых участвуют не только члены жюри, но и максимально широкий круг экспертов.

Подробно о мероприятиях премии – в официальном сообществе по ссылке: https://vk.com/event207730061.