В Заполярье впервые создаётся передовая школа - «Губернаторский лицей»

В регионе будет создана новая автономная некоммерческая организация «Губернаторский лицей» с целью повышения эффективности работы в сфере образования, просвещения, науки, разработка и издание методических и учебных материалов, учебно-научных сборников, поддержка детских организаций. Основной задачей, стоящей перед АНО, станет открытие новой современной школы.

«В Заполярье впервые создается такая передовая школа, создание АНО – это шаг для того, чтобы начать такую масштабную работу по формированию кадрового состава, формированию современной научно-образовательной программы заблаговременно, учитывая современные вызовы, стоящие перед образованием», – отметила первый заместитель министра науки и образования Мурманской области Татьяна Ларина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/