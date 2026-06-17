В Заполярье завершилась вторая смена проекта «Время юных героев»

В Мурманской области подошла к концу вторая летняя смена флагманского проекта Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» — «Время юных героев». Участниками программы, проходившей в гражданско-патриотическом Центре «На Севере — жить!», стали 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет из разных муниципалитетов Кольского Заполярья.

В ходе торжественного закрытия руководитель филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, кавалер ордена Мужества Илья Мищенко, обращаясь к курсантам, подчеркнул важность преемственности поколений и личной ответственности за будущее страны, отметив, что патриотизм проявляется не в громких словах, а в честном служении своему делу и заботе о близких.

Программа смены традиционно сочетала интенсивную военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и активный отдых. В течение 21 дня курсанты осваивали военно-прикладные навыки, знакомились с современными военными профессиями, укрепляли физическую подготовку и дисциплину, изучали правила информационной безопасности.

Образовательный модуль включал комплекс занятий по оказанию первой помощи, огневой и снайперской подготовке, а также практические модули по тактической разведке, основам выживания в условиях арктической природы и работе с беспилотными летательными аппаратами. Спортивная составляющая программы была представлена соревнованиями «Лига ВОИНа» и турниром по пулевой стрельбе, где участники могли применить полученные навыки в условиях здоровой конкуренции. Воспитательная работа была насыщена занятиями по истории России и Кольского края, просмотром патриотических фильмов в рамках проекта «ВОИН.Кино», туристическими походами и культурно-досуговыми мероприятиями. Ключевым событием смены стал открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова», посвящённый памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

Одним из важнейших итогов работы стало командное сплочение ребят. Помимо сертификатов об успешном завершении обучения, главным приобретением выпускников стали навыки работы в коллективе, взаимовыручка и чувство ответственности за общее дело.

«Вторая смена запомнилась тем, как ребята сплотились. Сначала была небольшая неразбериха, но очень быстро все перестроились и начали работать по-настоящему, как одна команда. Особенно приятно видеть прогресс в строевой: ровный шаг и четкость появились не потому, что «так надо», а потому что ребята сами захотели делать хорошо. Командиру вдвойне ценно смотреть, как дисциплина на плацу переходит в собранность в обычных делах», — поделился впечатлениями о прошедшей смене командир 2 взвода Андрей Шестун.

Выпускники второй смены уже строят планы на возвращение в проект. Набор участников на следующие заезды «Время юных героев» продолжается.

Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих её защищать. Филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области был создан по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 15 апреля 2024 года. Ему присвоено имя Героя России Ивана Кабанова — командира мотострелкового взвода 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, погибшего в ходе СВО.

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569552/#&gid=1&pid=18