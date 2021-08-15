На Северном флоте состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: У творчества нет границ – тонкие керамические миски колышутся от дуновения ветра и лодка в виде гигантской скрипки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.21 15:00

В Заполярье завершился локейшен-тур для столичных кинематографистов

В Мурманской области завершился локейшен-тур, организованный региональным Центром развития кинопроизводства для представителей ведущих российских кинокомпаний

В этом году Мурманскую область посетила делегация, в состав которой вошли известные сценаристы, режиссёры и продюсеры, работающие в кинокомпаниях Москвы и Санкт-Петербурга. Знакомство с Заполярьем началось с обзорной экскурсии по Мурманску, затем делегация посетила Мончегорск, Кандалакшу и Умбу, познакомилась с историей поморского быта и посетила музей петроглифов. Кинематографисты побывали в историко-этнографическом комплексе тоня «Тетрина», увидели природный памятник Аметистовый берег в районе Мыса Корабль. После была остановка в Кузомени, где гости узнали историю диких лошадей и увидели кузоменьские пески. Одним из важных пунктов поездки стало село Варзуга, где кинематографисты познакомились с деревянным зодчеством и посетили музей поморского быта. Побывали участники тура и в Кашкаранцах, где осмотрели маяк на берегу моря и Тихвинскую церковь. Затем кинематографистам показали локации в деревне Кузрека.

Локейшен-тур завершился в Кандалакше. Участники пообщались с заместителями губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой и Ольгой Кузнецовой, председателем областного Комитета по туризму Александром Елисеевым и представителями администраций муниципалитетов – Полярных Зорь, Кировска, Кандалакшского и Терского районов. На встрече обсуждались меры, которые помогут привлечь больше съёмочных групп к работе в Мурманской области.

«Кинопроизводство – одно из важных направлений развития Мурманской области, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева. –  Чтобы поддержать растущий интерес к Заполярью как перспективной и живописной съемочной площадке, в регионе появилась новая мера поддержки съемочных групп – рибейты, или субсидии, покрывающие часть расходов на производство фильмов на территории области. В этом году на эти цели, а также на обеспечение работы Центра развития кинопроизводства, поддержку молодых режиссеров, фестивальную деятельность в Мурманской области из областного бюджета направлено более 20 млн рублей. Кроме того, в рамках грантовых конкурсов на творческие проекты поддержку получил ряд инициатив, связанных с развитием киноиндустрии – на эти цели некоммерческие организации и творцы получили более 6 млн рублей».

Представители региональной и муниципальной власти также рассказали о поддержке, которую Мурманская область готова предоставить деятелям кино для обеспечения съемочного процесса. В частности, глава Кандалакшского района Михаил Павлов провел для участников тура презентацию муниципалитета и рассказал о локациях, которые могут вдохновить участников тура на создание кинокартин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кинематографисты, в свою очередь, указали на проблемы инфраструктуры, которые требуют внимания властей, а также поделились впечатлениями от поездки по региону – в качестве преимуществ Заполярья участники тура отметили живописные пейзажи и аутентичные здания, которые смогут служить в качестве декораций для съёмок исторических фильмов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:35«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:45«Подкидыш». Художественный фильм (6+)22:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей - Центробанк-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 13 копеек, доллар потерял почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Детские игровые центры в Мурманской области могут получить финансовую поддержку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика