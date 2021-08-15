В Заполярье завершился локейшен-тур для столичных кинематографистов

В Мурманской области завершился локейшен-тур, организованный региональным Центром развития кинопроизводства для представителей ведущих российских кинокомпаний

В этом году Мурманскую область посетила делегация, в состав которой вошли известные сценаристы, режиссёры и продюсеры, работающие в кинокомпаниях Москвы и Санкт-Петербурга. Знакомство с Заполярьем началось с обзорной экскурсии по Мурманску, затем делегация посетила Мончегорск, Кандалакшу и Умбу, познакомилась с историей поморского быта и посетила музей петроглифов. Кинематографисты побывали в историко-этнографическом комплексе тоня «Тетрина», увидели природный памятник Аметистовый берег в районе Мыса Корабль. После была остановка в Кузомени, где гости узнали историю диких лошадей и увидели кузоменьские пески. Одним из важных пунктов поездки стало село Варзуга, где кинематографисты познакомились с деревянным зодчеством и посетили музей поморского быта. Побывали участники тура и в Кашкаранцах, где осмотрели маяк на берегу моря и Тихвинскую церковь. Затем кинематографистам показали локации в деревне Кузрека.

Локейшен-тур завершился в Кандалакше. Участники пообщались с заместителями губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой и Ольгой Кузнецовой, председателем областного Комитета по туризму Александром Елисеевым и представителями администраций муниципалитетов – Полярных Зорь, Кировска, Кандалакшского и Терского районов. На встрече обсуждались меры, которые помогут привлечь больше съёмочных групп к работе в Мурманской области.

«Кинопроизводство – одно из важных направлений развития Мурманской области, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева. – Чтобы поддержать растущий интерес к Заполярью как перспективной и живописной съемочной площадке, в регионе появилась новая мера поддержки съемочных групп – рибейты, или субсидии, покрывающие часть расходов на производство фильмов на территории области. В этом году на эти цели, а также на обеспечение работы Центра развития кинопроизводства, поддержку молодых режиссеров, фестивальную деятельность в Мурманской области из областного бюджета направлено более 20 млн рублей. Кроме того, в рамках грантовых конкурсов на творческие проекты поддержку получил ряд инициатив, связанных с развитием киноиндустрии – на эти цели некоммерческие организации и творцы получили более 6 млн рублей».

Представители региональной и муниципальной власти также рассказали о поддержке, которую Мурманская область готова предоставить деятелям кино для обеспечения съемочного процесса. В частности, глава Кандалакшского района Михаил Павлов провел для участников тура презентацию муниципалитета и рассказал о локациях, которые могут вдохновить участников тура на создание кинокартин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кинематографисты, в свою очередь, указали на проблемы инфраструктуры, которые требуют внимания властей, а также поделились впечатлениями от поездки по региону – в качестве преимуществ Заполярья участники тура отметили живописные пейзажи и аутентичные здания, которые смогут служить в качестве декораций для съёмок исторических фильмов.