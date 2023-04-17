В заполярном гарнизоне Луостари торжественно открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота

В заполярном гарнизоне Луостари, состоялось торжественное открытие мемориала воинам-танкистам 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшим в выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

На церемонию открытия памятника танкистам Северного флота в маленький заполярный посёлок Луостари приехали родные и близкие геройски погибших танкистов со всей России. На небольшой площадке перед танковыми боксами собрались родственники танкистов, военнослужащие и жители посёлка, юнармейцы, представители муниципальных и региональных органов власти.

Открыл митинг временно исполняющий обязанности командира бригады подполковник Константин Шерепицкий. Простыми словами он говорил о том, что дело воинов-танкистов, павших смертью храбрых в боях за Родину и будущее России, будет жить и их подвиги никогда не будут забыты, а те, кто остался в строю, обязательно закончат начатое, и победа будет за нами.

Командир танкового батальона подполковник Николай Уроженко, которому принадлежит инициатива создания мемориала, рассказал о том, как создавался памятник, и поблагодарил всех неравнодушных людей, которые помогли реализовать этот замысел.

- Этот мемориал станет символом памяти и гордости за тех, кто доблестно исполнял свой воинский долг, и символом веры для тех, кто и сейчас решает задачи специальной военной операции, - сказал комбат.

Елена Кузнецова, вдова старшего лейтенанта Дмитрия Кузнецова, павшего первым из батальона, обращаясь к женам, мамам и сёстрам, пережившим ужасную утрату, говорила о чувстве гордости за своих мужчин, которые были и теперь навсегда останутся для них самыми лучшими…

Анастасия Бирюкова, вдова старшего лейтенанта Андрея Бирюкова, говорила о том, что бойцы-танкисты, отдавшие свою жизнь во имя исполнения своего воинского долга – герои, и достойны того, чтобы их имена знала вся страна…

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков заверил, что подвиг танкистов навсегда останется в наших сердцах примером того, как нужно служить нашему Отечеству.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, передавая в Омске Звезду Героя России семье погибшего в ходе специальной военной операции лейтенанта-танкиста Николая Данильченко, сказал, что его подвиг является примером для всех воинов, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что он многих подвигнет на выбор именно этой профессии - Родину защищать.

Сегодня на гранитном постаменте десять фотографий воинов-танкистов Северного флота. Старшие лейтенанты Дмитрий Кузнецов, Павел Хмелёв, Андрей Бирюков, Антон Рычагов, лейтенант Николай Данильченко, сержанты Сергей Абакумов, Артем Брюшинин, Никита Вавилин, Артур Жигалов, младший сержант Андрей Козлов.

В бронзовой скульптуре, которая стала центральным объектом мемориала, запечатлён собирательный образ танкиста, в основе которого сослуживцы узнают черты заместителя командира танковой роты по вооружению старшего лейтенанта Дмитрия Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сама скульптура изготовлена в городе Жуковский скульпторами Кириллом и Мариной Рахматулиными.

Заслуги воинов-танкистов Северного флота, решающих задачи специальной военной операции по достоинству оценены государством. Один офицер удостоен звания Героя Российской Федерации, свыше 200 военнослужащих награждены государственными наградами.

Мемориал танкистам Северного флота в посёлке Луостари Печенгского округа Мурманской области стал первым на Кольском полуострове памятником, увековечившим память героев специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464404@egNews