В Заполярном начался капитальный ремонт здания Печенгской ЦРБ. К выполнению работ приступила мурманская компания «Эм-Строй», признанная победителем по результатам открытого конкурса, который региональный комитет по конкурентной политике провел для нужд Управления капитального строительства Мурманской области.

4 октября с компанией заключён договор на сумму более 91,7 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить работы по капитальному ремонту здания – демонтажные и строительно-монтажные работы, включающие в себя устройство сетей электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, необходимо организовать сети связи, охранного телевидения и установить систему пожарной сигнализации. Работы финансируются за счет средств областного бюджета.

После ремонта в обновленном здании больницы будут располагаться в том числе детская поликлиника и клинико-диагностическая лаборатория.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию в августе 2022 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.