В Заполярном отремонтирован мост через реку Хауки-Йоки

В Заполярном в рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, завершены работы по капитальному ремонту моста через реку Хауки-Йоки в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе строительных работ отремонтированы консольные участки пролетных строений, устройство гидроизоляции, установлены водоотводные трубки, восстановлены конструктивные слои дорожной одежды и пешеходного настила мостика, заменены перильные ограждения, произведена антикоррозийная защита конструкций опор. Также подрядная организация произвела ремонт подходов к мосту, установку бортовых камней, укрепление откосов насыпи и асфальтирование полотна пролетного строения.

Также в Печенгском муниципальном округе запланировано привести в нормативное состояние мост через реку Колосйоки, который расположен между улицей Советской и улицей Заводской в Никеле. В настоящее время работы по капитальному ремонту моста находятся в завершающей стадии. Общее выполнение – 85%. На период производства работ проезд транспортных средств организован по временной переправе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/